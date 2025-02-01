شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى تطورات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، مع رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا، واستعرضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وجنوب أفريقيا، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة، وكذلك إعادة تشكيل مجلس الاعمال المشترك ليواكب التطور في أطر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تناول الوزيران التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد في منطقة شرق الكونجو، كما بحثا سبل دعم التكامل الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الدولية حول قضايا الأمن والاستقرار في القارة، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل تأييد ترشيحات البلدين للمناصب الدولية بما يصب في صالح القارة الإفريقية.