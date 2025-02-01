شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، الإعلان عن فرص عمل للشباب المصري بسوق العمل الخارجى، حيث أعلنت عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وأوضحت أن فرص العمل المتوفرة، تشمل 1000 عامل مهني فى التخصصات التالية:

1- عدد 100 مساعد بناء.

2- عدد 100 نجار مسلح.

3- عدد 100 حداد مسلح.

4- عدد 100 لحام.

5- عدد 300 مركب هياكل.

6- عدد 200 بناء عام.

7- عدد 50 مشغل ماكينات.

8- عدد 20 كهربائي صناعى.

9- عدد 10 عامل مضخات.

10- عدد 10 ميكانيكي صناعي.

11- عدد 10 ميكانيكي ديزيل.

ويمكن للراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل من خلال موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index ، وذلك حتى يوم السبت 8 فبراير 2025.

وأشارت إلى توفير الشركة عدة مميزات للمقبولين بتلك الوظائف، منها:

- توفير السكن.

- المواصلات.

- مصروفات الاستقدام للمتقدمين.

تأتى تلك الفرص ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، حيث تلقت تلك الفرص الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.