شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى: تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة لاستيعاب حالات حرجة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماع شهر يناير 2025 برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور عدد من القيادات الطبية والإدارية، وذلك بهدف مناقشة مستجدات المستشفيات، تقييم الأداء، واستعراض الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى بحث آفاق التطوير والتحديات الراهنة.

وأكد قصر العينى أنه فى إطار المستجدات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الزيارة الهامة التي قام بها وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وبمشاركة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية و الإدارية ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم، حيث تعكس الزيارة التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المرضى والمصابين من القطاع.

وأضاف انه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات قصر العينى وأنها تعمل على مدار الساعة لضمان توفير الاسعافات الاولية والعلاجات لجميع حالات المصابين و تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة لاستيعاب الحالات الحرجة، وتوفير طواقم طبية متخصصة لضمان تقديم رعاية متكاملة وكذا تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي مستجدات.