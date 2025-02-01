شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: 110 ملايين مصري مع الرئيس السيسي لرفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، إن مشهد احتشاد المصريين الذي عبروا فيه عن رأيهم في رفض قضية التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح، إنما يؤكد من جديد رفض واستبعاد فكرة التهجير القسري التي تخالف كل القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وهي جريمة دولية يحاسب عليها القانون الدولي، وموقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية هو الأكثر دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول علي حقه في تقرير مصيره وحق إقامة دولتهم علي حدود 67 ودولة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "عيش" في تصريحات صحفية: مشهد اصطفاف المصريين بالأمس أمام معبر رفح ويحملون اللافتات المعبرة عن موقفهم الرافض لتصريحات الإدارة الأمريكية يعكس حجم الثقة في قوة وقدرة القيادة السياسية علي إجهاض هذا المخطط، وجميع الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض اي شكل من أشكال التهجير.