شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة النائب العام فى كتاب "دليل إرشادى فى مرافعة النيابة العامة" والان مع تفاصيل الخبر

تضمن كتاب "دليل إرشادي في مرافعة النيابة العامة"، الذي تم الإعلان عنه اليوم، في فعاليات النيابة العامة بمعرض الكتاب، ووسط حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، كلمة للنائب العام المستشار محمد شوقي، ننشر نصها كالتالي:

السيدات والسادة أعضاء النيابة العامة

لا يخفى على حضراتكم، أهمية الدور الذي تنهض به النيابة العامة في إرساء العدالة، باعتبارها الكيلة عن الهيئة الاجتماعية والممثلة لها في اقتضاء حقوقها، بما يضمن حماية المجتمع والحفاة على أمنه واستقراره.

ولا شك أن مرافعة النيابة العامة تمثل ركيزة أساسية وركنا جوهريا في سبيل تحقيق النيابة العامة لرسالها وغايتها، فهي ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي وسيلة فعالة لضمان تنفيذ القانون، وحماية المجتمع من الجرائم، مع الالتزام بقواعد العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وانطلاقا من ذلك الدور الذي تؤديه النيابة العامة، وتلك الأهمية التي تمثلها مرافعتها، صدرت التوجيهات لإدارة التفتيش القضائي، بمكتب النائب العام، لإصدار هذا الدليل الإرشادي، - الذي هو بين أيديكم الآن، ليعين أعضاء النيابةا لعامة على إعداد مرافعاتهم، ليس هذا فحسب، بل ليكون مرجعا علميا، وعمليا، يقفون من خلاله على الملامح الأساسية لفن المرفاعة، ويستهدون به فيما تضمنه من مرافعتا منتقاة لأعضاء النيابة العامة.

وفي الختام يطيب لي أن أتقدم لكم جميعا بأسمي آيات الشكر والتقدير، على ما تبذلونه من جهد في سبيل تحقيق رسالتكم السامية، متمنيا لكم دوام التوفيق.