شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إدخال خدمة علاج أسنان أطفال ذوى الهمم بمستشفيات قويسنا وتلا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة غادة مرعي مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، إدخال خدمة علاج أسنان الأطفال من ذوي الهمم تحت تأثير مخدر عام في كل من مستشفيي (قويسنا وتلا) محافظة المنوفية، لافتة إلى توفير 28 جهاز أسنان تضمنت أجهزة روتاري وكحت جير وايبكس لوكيتور و لايت كيور وكمبريسور وتوزيعهم على المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات.

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إعادة تشغيل عمليات القسطرة المخية بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتعزيز سبل العلاج داخل المستشفيات التابعة لها.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن استئناف عمليات القسطرة المخية، يأتي ضمن خطة الهيئة لدعم الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وتطوير التدخلات الجراحية الدقيقة وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بما يلبّي تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية متميزة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القسطرة المخية تُعَدُّ من أحدث الوسائل العلاجية المستخدمة في إزالة الجلطات الدماغية، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لفعاليتها في تقليل فترات بقاء المرضى داخل المستشفى، مما يسهم في تحسين معدلات التعافي وتقليل المضاعفات.