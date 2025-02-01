شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنتهي من إجراء الاختبارات الإلكترونية لمشرفي حج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج تقريراً بشأن انتهاء المؤسسة القومية لتيسير الحج من إجراء الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ - 2025م.

وخاض الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أجرتها المؤسسة القومية لتيسير الحج 1227 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، حيث تم إجراء الاختبارات وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج، حيث تم وضع الأسئلة بمعرفة لجنة مشكلة من مجلس الأمناء وتضمنت أسئلة دينية تم وضعها بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية وأسئلة إدارية وسلوكية.

واجتاز الاختبارات 630 مرشحا ممن خاضوا الاختبارات، حيث ستعقد لهم مقابلات شخصية تجريها اللجنة لاختيار 272 مشرفًا لموسم حج 1446هـ - 2025م.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.

ومنحت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الموسم الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، فيما سيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.



وقال أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يشترط في المرشح للإشراف ، أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالاضافة إلي اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التى تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار.وأضاف عبد الموجود أنه من ضمن شروط الترشح للإشراف ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 60 عاما ويحسب السن في 30 يونيو 2025 ، مشددا على أنه عقب إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية سيتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه القيام بدوره، وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.