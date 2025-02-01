شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الجبل الأصفر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر لمتابعة آلية العمل بالمحطة ومتابعة كافة الاعمال الجارية بها.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.