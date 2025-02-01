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ترامب تعقيبا على سقوط طائرة فى فيلادلفيا: فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة

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ترامب تعقيبا على سقوط طائرة فى فيلادلفيا: فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت جينا وليم

السبت، 01 فبراير 2025 06:26 ص

نقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفية تعليقا على تحطم طائرة إسعاف في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، قائلا: "إننا فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن".

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت نقلا عن إعلام أمريكى بمقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأكدت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة الإسعاف المحطمة فى فيلادلفيا كانت تحمل شخصين فقط وليس 6 أشخاص. وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية: "الطائرة المحطمة من طراز Learjet 55 وسقطت بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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