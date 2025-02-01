شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لتسليم المحتجز "كيث سيجال" صاحب الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن هناك استعدادات لتسليم المحتجز الثالث "كيث سيجال" الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية للصليب الأحمر ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل، وتم عملية التسليم فى ميناء غزة.

وفي 19 يناير الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.