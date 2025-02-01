شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق بعد قليل، فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة، في حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، بقاعة الصالون الثقافي بلازا (2) بالطابق الثاني القاعة رقم (2).

تتضمن الفعاليات ندوة عن الكتاب، وعرض تقديمي، وكلمة من الحضور.