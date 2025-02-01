شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات إجازة نصف العام بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواعيد القطارات الإضافية:-

أولاً : تشغيل خدمة جديدة بعدد 2 قطار ( ثانية فاخرة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:-

- قطار 984 ( ثانية فاخرة ) القاهرة / أسوان ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 .

- قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:45 .

ثانياً : تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط القاهرة / الأقصر والعكس:-

- قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر، يعمل حتى يوم الخميس الموافق 20/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10 .

- تشغيل قطار 2041( تالجو ) الأقصر / القاهرة يعمل حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 .

ثالثاً : تشغيل عدد 4 قطارات ( ثالثة مكيفة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:-

- تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتى يوم الخميس الموافق 20/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 .

- تشغيل قطار 1937 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 .

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتى يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحاً ويصل أسوان الساعة 12:30 .

- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم السبت الموافق 22/2/2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 .