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مواعيد قطارات إجازة نصف العام بالسكة الحديد

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مواعيد قطارات إجازة نصف العام بالسكة الحديد

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القاهرة - سامية سيد - مواعيد القطارات الإضافية:-

أولاً : تشغيل خدمة جديدة بعدد 2 قطار ( ثانية فاخرة ) على خط  القاهرة / أسوان والعكس:-

قطار 984 ( ثانية فاخرة ) القاهرة / أسوان ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 .

قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة  الساعة 06:45  .

 

ثانياً : تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط  القاهرة / الأقصر والعكس:-

قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر، يعمل حتى يوم الخميس الموافق 20/2/2025  حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10 .

تشغيل قطار 2041( تالجو ) الأقصر / القاهرة يعمل حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 .

 

ثالثاً : تشغيل عدد 4 قطارات ( ثالثة مكيفة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:-

تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتى يوم الخميس الموافق 20/2/2025  حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 .

تشغيل قطار 1937 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025  حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 .

تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتى يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث  يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحاً ويصل أسوان الساعة 12:30 .

تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان /  القاهرة حتى يوم السبت الموافق 22/2/2025  حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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