شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يوقع وثائق تسلم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

وقع الصليب الأحمر على وثائق تسلم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

وفي 19 يناير الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.