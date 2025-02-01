شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يتسلم أحد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

تسلم الصليب الأحمر أحد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، سمحت إسرائيل بعودة النازحين من جنوب غزة إلى شمال القطاع، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي أنهى 15 شهرًا من العدوان الوحشي على القطاع.

وجاءت عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة صباح يوم الاثنين 27 يناير 2025، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق، وبحث ملف إعادة الإعمار.