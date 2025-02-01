شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: بدء التحضيرات للإفراج عن أحد المحتجزين الإسرائيليين عند ميناء غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، بدء التحضيرات للإفراج عن أحد المحتجزين الإسرائيليين عند ميناء غزة ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ونجحت جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، إذ دخل الاتفاق حيز التنفيذ، 19 يناير 2025.