شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات فى قطاع غزة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، استعدادات في قطاع غزة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين وفقا لصفقة التبادل.

يواصل عشرات الآلاف من النازحين العودة إلى ديارهم شمال غزة، في مشهد دفع الاحتلال إلى الاعتراف بفشل مخطط التهجير الذي حاول جيشه تنفيذه طيلة 15 شهرًا من حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المدمر.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، سمحت إسرائيل بعودة النازحين من جنوب غزة إلى شمال القطاع، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي أنهى 15 شهرًا من العدوان الوحشي على القطاع.

وجاءت عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة صباح يوم الاثنين 27 يناير 2025، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق، وبحث ملف إعادة الإعمار.