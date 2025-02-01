شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الطيران الفيدرالية: طائرة فيلادلفيا تحطمت بعد إقلاعها.. وشاهد: رأيت كرة لهب كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية ـفى بيان تعليقا على حادث تحطم طائرة صغيرة فى فيلادلفيا- أن الطائرة تحطمت حوالى الساعة 6:30 مساءً بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا.

وتابعت أن الطائرة، التى كان على متنها شخصان، كانت فى طريقها إلى مطار سبرينغفيلد برانسون الوطنى فى ميسوري، ووصلت الطائرة إلى ارتفاع 1650 قدمًا بعد وقت قصير من إقلاعها قبل أن تهبط. وأضافت إدارة الطيران أنه لم يتضح على الفور ما الذى قد تكون الطائرة قد تأثرت به.

وذكر مايكى ليتلجون أحد الشهود الذين شاهدوا تحطم الطائرة لقناة WPVI التابعة لشبكة CNN: "رأيت كرة كبيرة من اللهب فى السماء".

وأضاف: "كنت هنا فى العمل وكل ما رأيته هو هذه الكرة الكبيرة من اللهب فى السماء، وسمعنا حرفيًا دويًا قويًا للغاية، لقد هز المبنى بأكمله، اهتز المبنى بأكمله".

ويأتى تحطم الطائرة فى الوقت الذى تواصل فيه السلطات تحقيقاتها فى حادث التصادم المميت الذى وقع يوم الأربعاء الماضى على بعد حوالى 150 ميلاً إلى الشمال الشرقى فى منطقة واشنطن، حيث اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ومروحية بلاك هوك تابعة للجيش فوق نهر بوتوماك.

وكانت الطائرة، التى كانت قادمة من ويتشيتا بولاية كانساس، تحمل 64 شخصًا، بينما كان على متن المروحية ثلاثة جنود، ويُفترض أنهم جميعًا لقوا حتفهم.