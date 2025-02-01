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%93 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية

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  • %93 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية 1/2
  • %93 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية.

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية.


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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