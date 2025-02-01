شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية.

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية.