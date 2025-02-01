شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكى: مقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام أمريكى بمقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وشهدت الولايات المتحدة أول أمس حادثا مأسويا عندما اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطنى على مشارف العاصمة واشنطن حوالى الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

تجر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت أول أمس حادثا مأسويا عندما اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطنى على مشارف العاصمة واشنطن حوالى الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

الطائرتان كانت واحدة نفاثة من طراز إمريكان إيجل والأخرى مروحية بلاك هوك عسكرية، سقطتا فى نهر بوتوماك. وكان هناك 64 شخصا على متن الطائرة الأولى وثلاثة أشخاص على متن المروحية.

وذلك قبل التاسعة مساء الأربعاء بقليل بتوقيت شرق أمريكا، الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، شبكة NBC News، ما أودى بحياة 67 شخصاً.