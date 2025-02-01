شكرا لقرائتكم خبر عن سباق سرعة بين سيارتين ينتهى بكارثة مرورية فى شارع فيصل.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

شهد شارع فيصل بمنطقة المساحة فى محافظة الجيزة منذ قليل حادثًا مروريًا، بعدما تحوّل سباق سرعة بين سيارتين إلى كارثة تسببت في ازدحام مروري، حيث فقد أحد السائقين السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامه بنخلة على جانب الطريق، بينما لاذت السيارة الأخرى بالفرار من موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وقامت فرق المرور بتأمين المنطقة ورفع آثار التصادم، فيما يجري العمل حاليًا على إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتسيير السيارات بسلاسة.

ووفقًا لشهود عيان، تسببت الحادث في إصابات طفيفة، ونقلتهم فرق الإسعاف على الفور إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتلقي العلاج.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة البحث لتحديد هوية السيارة الهاربة وضبط قائدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



السيارة المصطدمة بالنخلة