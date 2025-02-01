شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد زراعة محصول القطن فى الوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

يحتل محصول القطن في مصر مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل الحقلية التصنيعية التصديرية الهامة مما يستلزم ضرورة الحفاظ على هذا المحصول ، حيث يصاب القطن من مرحلة الانبات حتى الجنى بالعديد من الآفات والتى تؤثر بطريقة مباشرة على انتاجية المحصول، لذا تعتمد خطة المكافحة المتكاملة لافات القطن – على اتباع كافة الوسائل والعمليات الزراعية التى تؤدى إلى تقليل أعداد آفات القطن إلى ما دون الحد الاقتصادى الحرج مع مراعاة ترشيد استخدام المبيدات للحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف المكافحة إلى أقل حد ممكن تيسيراً على المزارعين.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم العمليات الزراعية ومواعيد الزراعة من وزارة الزراعة:

1- الزراعة من 1 مارس حتى 15 مارس بمحافظات الوجة القبلى ومن 15 مارس حتى 31 مارس بالوجة البحرى.



2- ضرورة اجراء الخدمة الجيدة للارض واجراء الحرث تحت سطح التربة و تقليب و تشميس الأرض للتخلص من الأطوار المختلفة لبعض الحشرات خاصة في بؤر الاصابة بالحفار كما تؤدى الخدمة الجيدة الى خفض تعداد المسببات المرضية في التربة.



3- ضرورة التخلص من اللوز العالق باحطاب القطن و الكنسات الناتجة عنها قبل اول فبراير بمعرفة المزارع بالفرم أو الراعي أو الدفن مع توعية المزارعين على عدم تشوين أحطاب القطن على اسطح المنازل بعد جنى المحصول.



4- تشديد الرقابة على المحالج للتخلص من يرقات دودة اللوز القرنفلية الساكنه ببذرة القطن المزدوجة والكنسة وتكثيف المصائد الجاذبة الجنسية في الشون و المحالج ومحطات الغربلة و مصانع عصر الزيوت.



5- يجب اجراء حرث ارض شون تخزين القطن والبذرة واغمرها بالماء المضاف إليه السولار.



6- الاهتمام بعملية فحص الازهار مع جمع المتساقط منها والتخلص منها خارج الحقل.



7- تدريب و توعية العاملين في حقول القطن بالاستكشاف الدقيق والامين والمبكر لتواجد الآفات والأعداء الطبيعية من بدايه الموسم وذلك بانتقاء العناصر العاملة في جهاز القطن بكل ادارة زراعية و عمل برنامج تدريبي عن اساليب المكافحة المتكاملة لآفات القطن.