شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان عم سعيد ضحية الأسد فى حديقة حيوان الفيوم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شيّع أهالي منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، جنازة سعيد جابر على محمد الدش 47 سنة، عامل، التهم الأسد أجزاء من رأسه بحديقة حيوان الفيوم مساء الجمعة. وأدى المصلون الجنازة على المتوفى، ثم شيعت جنازته إلى مقابر عائلته بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم.

وكان عامل بحديقة حيوان الفيوم لقى مصرعه بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم، والتهام جزء من رأسه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر على محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة فى رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزءا من رأسه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



تشييع جثمان عم سعيد ضحية الأسد (1)



تشييع جثمان عم سعيد ضحية الأسد (2)