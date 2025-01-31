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تصدر هاشتاج "معاك يا ريس" و"لا للتهجير" قائمة التريند على X الأكثر رواجا في أمريكا.

يأتي ذلك في الوقت الذى شهد فيه معبر رفح اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.

هذه التحركات العفوية ليست مجرد تظاهرة عابرة، بل تعكس مواقف عميقة لها دلالات تاريخية وسياسية واجتماعية مهمة، فالحضور الجماهيري عند معبر رفح يأتي كرسالة مباشرة للداخل والخارج بأن المصريين يرفضون أي مشاريع لإفراغ غزة من سكانها، مؤكدين أن تهجير الفلسطينيين جريمة إنسانية، وتهديد للأمن القومي المصري بشكل مباشر، ولطالما كانت مصر خط الدفاع الأول عن فلسطين، ويدرك المواطن العادي قبل السياسي أن تهجير الفلسطينيين يعني إعادة إنتاج نكبة جديدة، لن تتوقف تداعياتها عند حدود غزة، بل ستمتد لتشمل المنطقة كلها.

"معاك يا ريس" و"لا للتهجير" يتصدران قائمة الأكثر رواجا في أمريكا