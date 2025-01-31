شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: ترامب سيعقد اجتماعين مع نتنياهو في واشنطن الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أكسيوس عن مصادر قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الثلاثاء.



وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.



وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

