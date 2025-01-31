شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثانى الثانوى بمحافظة الجيزة.. استعلم الآن بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عبر محركات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصفين الأول والثانى للمرحلة الثانوية للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

ويمكن الاستعلام الآن عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

وبالنسبة لتظلمات الصفين الأول والثانى الثانوى يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها وسداد الرسوم المقررة واتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.