شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدًا السبت فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة، في حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، وذلك العاشرة من صباح الغد، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، بقاعة الصالون الثقافي بلازا (2) بالطابق الثاني القاعة رقم (2).