شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 14 ألف طالب شاركوا فى الأسبوع الأول لمعرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين، بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها طوال فترة المعرض التي تمتد من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025.

وفى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بقيادة الدكتورة إيمان حسن بالمشاركة في فعاليات المعرض يوميا من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات للطلاب من مختلف مدارس الجمهورية بهدف تعزيز القيم الثقافية، وغرس حب القراءة والابتكار، وإبراز مواهبهم فى مجالات المسرح، والإعلام، والإبداع الأدبى.

وأضافت الوزارة أن المشاركة في أنشطة المعرض منذ افتتاحه تضمنت عروضا وفقرات مسرحية وزيارات طلابية ضمت أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية على مدار 8 أيام.

وأضافت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن المشاركة بفعاليات المعرض تتوافق مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول تطوير وتنمية قدرات الطلاب من خلال تفعيل الأنشطة واكتشاف المواهب بين الطلاب فى مختلف المجالات، مشيرة الى أن المشاركة بالمعرض تهدف الى تحفيز الطلاب على مواصلة القراءة والبحث والاطلاع، وتعزيز مهاراتهم الثقافية والفكرية وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم وبناء شخصياتهم.





وفي ذلك الإطار، قامت إدارة التربية المسرحية بمشاركة الطلاب بتقديم عروض مسرحية واستعراضات فنية، والإلقاء الشعرى، تناولت موضوعات الولاء والانتماء، والاحتفال بيوم ٢٥ يناير تزامنا مع عيد الشرطة.

كما قامت إدارة الصحافة المدرسية بتقديم التغطية الإعلامية للمعرض من لقاءات وحوارات صحفية بين الطلاب والكتاب، والأدباء والرواد.

وقامت إدارة التربية الاجتماعية أيضا بتنظيم زيارات طلابية لجميع أجنحة المعرض والتعرف على المشروع الوطنى للقراءة بالمعرض.

كما قامت الإدارة العامة للمكتبات بتنظيم عدد من الزيارات باستهداف ١٠ آلاف طالب وطالب طوال فترة المعرض، وتم زيارة (٥) آلاف طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول لأجنحة المعرض المختلفة، والمشروع الوطنى للقراءة لما يتميز به من تنوع الأنشطة التفاعلية وورش الحكى.

كما قامت ادارة التربية الرياضية والعسكرية بمشاركة ٥٠٠٠ طالبة وطالبة بفعاليات الأسبوع الأول بتقديم أنشطة رياضية وارشادية وكشفية، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى البدنى للطلاب وشغل أوقات الفراغ في نشاط بناء، وكذلك تم تنظيم جولات للفرق الرياضية والكشفية والإرشادية داخل أروقة المعرض بهدف تنمية الطالب فكريا والارتقاء بالثقافة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ عرض الكشافة لمديرية التربية والتعليم بالغربية، وعرض المرشدات لطلاب وطالبات مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

كما قامت المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات للمعرض من مختلف المحافظات بهدف الاطلاع على أحدث الإصدارات الثقافية والمشاركة فى الفعاليات المتنوعة التى تضمنها المعرض.

وشارك فى فعاليات الأسبوع الأول محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية، دمياط، الفيوم، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، المنيا، المنوفية، بنى سويف، الإسكندرية، السويس.

وجدير بالذكر أن مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب حقق رواجا وإقبالا جماهيريا كبيرا من خلال الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، حيث شاهد الجمهور العروض المختلفة للطلاب المشاركين بالمعرض، كما أن المشاركة مستمرة ومتواصلة طوال فترة المعرض وحتى ٥ فبراير القادم من خلال الزيارات والأنشطة المتنوعة من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



استعراضات فنية



الأنشطة والفعاليات للطلاب من مختلف مدارس الجمهورية



تقديم عروض مسرحية واستعراضات فنية



جانب من العروض المسرحية واستعراضات فنية



جانب من زيارات الطلاب لجميع أجنحة المعرض



زيارات طلابية لجميع أجنحة المعرض