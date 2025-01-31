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شكرا لقرائتكم خبر عن إلى تل أبيب: المصريين أهُما.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، إلى تل أبيب: المصريين أهما.. ملحمة شعبية على الحدود تحت شعار «لا للتهجير».. محافظات مصر تنتفض دعمًا للقضية الفلسطينية وتؤكد: نرفض تصريحات الرئيس الأمريكي.. 3 رسائل شعبية للعالم.. إعلان رافض لمخطط التهجير.. التأكيد على ثوابت الأمن القومى.. دعم مستمر للقضية الفلسطينية..واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ إلى تل أبيب: المصريين أهما.. ملحمة شعبية على الحدود تحت شعار «لا للتهجير».. محافظات مصر تنتفض دعمًا للقضية الفلسطينية وتؤكد: نرفض تصريحات الرئيس الأمريكي.. 3 رسائل شعبية للعالم.. إعلان رافض لمخطط التهجير.. التأكيد على ثوابت الأمن القومى.. دعم مستمر للقضية الفلسطينية
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الخليج 365
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