شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القبائل والعائلات المصرية: التوافد الشعبى على معبر رفح يجسد حالة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب اتحاد القبائل والعائلات المصرية عن تقديره العميق لحالة التوافد الشعبى من المصريين على معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وذلك لتأييد موقف القيادة المصرية الرافض لأى مخططات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية أن التوافد الشعبى على معبر رفح يأتي ليجسد حالة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية مقدرات الأمن القومى المصرى كما يعد رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني الشقيق الذى صمد على أرضه لعقود طويلة في وجه الاحتلال، وأيضا حقه الثابت وغير القابل للتصرف في العيش بحرية وكرامة على أرضه التاريخية واستعادة كامل حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد اتحاد القبائل والعائلات المصرية على أن مصر – قيادة وشعبا- كانت وستظل عونا للأشقاء الفلسطينين تقف الى جانبهم في مواجهة كل التحديات، لتؤكد للعالم أجمع أن الفلسطينين ليست قضية يساوم عليها بل هي حق مقدس لن يسقط بالتقادم أو بالمساومات.