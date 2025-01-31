شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتواصل هاتفيًا خلال زيارته لبيروت مع مفتى الجمهورية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الزيارة التي يقوم بها د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى بيروت اليوم الجمعة، تواصل هاتفيًا مع الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن صادق تمنياته بدوام الصحة لسماحة المفتي، معبرًا عن خالص تهنئته بانتخاب الرئيس جوزيف عون لرئاسة لبنان، وتكليف دولة الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن مصر تتطلع لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية فور تشكيل الحكومة الجديدة.

وأبرز وزير الخارجية أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مع دار الفتوى اللبنانية. كما أشار إلى تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به سماحة المفتي للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والوحدة الوطنية في لبنان.

ومن جانبه، فقد أعرب سماحة المفتي عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان والرامي للحفاظ على استقراره ووحدته وأمنه وسيادته.