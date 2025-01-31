شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع.. لقاءات ومشاركات فى الفعاليات الوطنية والإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 25 إلى 31 يناير، بعدد من الأنشطة التي شملت متابعة التطورات في عدة قطاعات حيوية، نظرًا لدورها المحوري في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث شهد سيادته تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، إلى جانب دعم الأسر الأولى بالرعاية بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شهد سيادته توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية بما يعزز من الإنتاج الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، علاوة على جهود سيادته خلال الأسبوع الجاري لتعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة رئيس مجلس الوزراء في الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، ويدعم التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.



وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي شهد إطلاق صندوق تحيا مصر فعاليات "أسبوع الخير " من الأسمرات، حيث يهدف الصندوق للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، ووزارة الشباب والرياضة، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة الخيرية، كما لفت التقرير إلى إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين تضم 305 شاحنات محملة بـ 4200 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة و11 سيارة إسعاف.



كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد لإعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة المتوقف منذ عامين بالتعاون مع "بريتش بتروليوم"، حيث يصل حجم الإنتاج المتوقع سنويًا إلى ٢٥٠ ألف طن، وذلك بعد إعادة تشغيل المصنع، ووفقًا للعقد، الذي تصل مدته إلى 5 سنوات، تصل استثمارات "بريتش بتروليوم" في أعمال الصيانة والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى إلى ۲۰ مليون دولار.

يأتي هذا فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع مسئولي شركة "شيفرون" العالمية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، مشيرًا إلى تطلع مصر للتعاون مع الشركة كأحد الشركاء العاملين في مجال الاستكشافات البترولية، ومؤكدًا أن مصر تسعى لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة للبترول والغاز الطبيعي.



وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستعدادات المرحلة الثانية ، علمًا بأن عدد القرى المستفيدة بمشروعات المرحلة الأولى بلغ 1477 قرية ، ويقطن بها 18 مليون مواطن، فيما بلغ نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى 68%.



وبحسب التقرير بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.



وشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء كذلك، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي لشركة "كونسنتركس" العالمية لاستعراض خطط الشركة للتوسع في مصر خلال الفترة المقبلة، وقد أكد سيادته خلال اللقاء أن صناعة التعهيد تُعد من أبرز القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري على المديين القصير والمتوسط، فيما تعتزم الشركة زيادة استثماراتها في مصر وزيادة الموظفين لديها إلى 35 ألف موظف مقارنة بـ 19 ألف موظف حاليًا.



وإلى جانب ما سبق، شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات شركة "كونسنتركس Concentrix" العالمية، في توسع هو الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة التعهيد في مصر، وتستهدف مذكرة التفاهم ضخ استثمارات بالسوق المصرية بنحو مليار دولار، تساهم في توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة، بنهاية عام 2028.



وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، حيث أكد سيادته وجود توجيهات من فخامة الرئيس بتوسيع قاعدة التشاور والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة في الدولة المصرية، كما اقترح عقد اجتماع شهري مع كل لجنة بحضور الوزراء المعنيين، وأي أفكار سيتم التوافق عليها وتكون قابلة للتطبيق سيتم التحرك لتنفيذها.



كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى بغداد ليترأس مع نظيره العراقي الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وشمل أبرز ما جاء خلالها، ترأس جلسة مباحثات موسعة للتباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعقد منتدى الأعمال المصري العراقي تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، كما شهدت الزيارة التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في مجالات عديدة مثل الصناعة والتموين والنقل والثقافة والسياحة.