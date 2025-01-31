شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مصر تفتح اليوم معبر رفح لاستقبال المرضى والمصابين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين الجمعة، 31 يناير 2025 04:41 م

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن مصر ستفتح اليوم معبر رفح البرى لإدخال المرضى والمصابين من قطاع غزة.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن سيارات الإسعاف المصري تصطف أمام معبر رفح استعدادا لنقل مرضى ومصابي غزة، لافتا إلى أن المعبر من الجانب الفلسطيني ستتولى إدارته السلطة الفلسطينية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز