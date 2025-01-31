شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2025 لطلاب الجيزة بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

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وبدأت الإدارات التعليمية إعلان نتائج صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائى إلى الثاني الإعدادي) في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، على أن تعلن نتائج باقى الصفوف بداية من الأسبوع المقبل.

ويمكن لأولياء الأمور التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، باتباع الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 لجميع الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة بجميع المدارس، وتستمر فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام.