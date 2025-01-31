شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف توقيع لعزل دونالد ترامب.. ومطالبة الكونجرس بتحرك عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت عريضة تطالب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 100 ألف توقيع بعد أيام قليلة من ولايته الثانية التي بدأت 20 يناير، وفقا لمجلة نيوزويك.

يؤكد دعم عزل ترامب على الانقسامات السياسية العميقة في البلاد وردود الفعل على حملته والإجراءات التي اتخذها في الأيام الأولى من ولايته الثانية، وبالفعل تم عزل ترامب مرتين خلال ولايته الأولى، لكن مجلس الشيوخ برأه في كلتا الحالتين.

وبحسب نيوزويك، أطلقت منظمة حرية التعبير للناس غير الربحية العريضة في اليوم الذي عاد فيه ترامب إلى البيت الأبيض، وتدعو الحملة الكونجرس إلى إطلاق تحقيق عزل في الانتهاكات المزعومة لبنود المكافآت التي تحظر على الرئيس الاستفادة من الولايات المتحدة أو الولايات الفردية أو الحكومات الأجنبية، وسلوكه الذي وصفته المنظمة بـ "غير القانوني" و"فاسد" أثناء حملته الانتخابية وعفوه عن الذين شاركوا في هجوم اقتحام الكونجرس.

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وأضافت الحملة ما قالت إنها أسباب جديدة للتحقيق في العزل بناءً على إجراءات أخرى اتخذها ترامب منذ عودته إلى منصبه، بما في ذلك أمره التنفيذي الذي يسعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لبعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، ووصفت طرد ترامب مفتشين عامين وأعضاء لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية ومجلس العلاقات العمالية الوطنية بانه قرار غير قانوني ويسيء استخدام سلطته.

وتدعو منظمة حرية التعبير من أجل الشعب الكونجرس إلى إطلاق تحقيق فوري في المساءلة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل دونالد ترامب عن الجرائم التي حدثت بالفعل والتي ستستمر في الأيام القادمة

على الجانب الاخر، أشاد الجمهوريون بقرارات ترامب ودافعوا عنها منذ عودته إلى منصبه ومع ذلك، قال البعض إنهم لا يدعمون العفو عن المتهمين في 6 يناير المدانين بجرائم عنيفة في اقتحام الكونجرس

ومن غير المرجح أن تحرز الجهود الرامية إلى عزل ترامب للمرة الثالثة تقدمًا بينما يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على كل من مجلس النواب والشيوخ لكن الديمقراطيين قد يسعون جاهدين لعزل ترامب مرة أخرى إذا قلبوا مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

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