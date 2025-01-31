شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يستقبل زوجات الوافدين المشاركين بدورة "التعاون الأفريقى لصناع القرار" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المجلس القومي للمرأة ، أمس، زوجات الوافدين المشاركين في الدورة التدريبية للتعاون الأفريقي لصناع القرار الأفريقي، للاطلاع علي الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس للمرأة، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس، وعدد من قيادات الأمانة العامة.

وقد افتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء بالترحيب بالحضور، واأكدت على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، واستعرضت تاريخ إنشاء المجلس، واختصاصاته وتشكيله وفروعه بالمحافظات، مؤكدة على أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها في ظل إرادة سياسية داعمة للمرأة، واستعرضت جهود مصر والمجلس فى ملف تمكين وحمايةالمرأة.

فيما أشارت الدكتورة ميرفت أبو عوف الي أهمية دور الفن في نشر الوعى بقضايا المرأة فى المجتمع ، مثل دوره العام فى مناقشة قضايا العنف ضد المرأة مثل ختان الاناث، والاتجار بالبشر، والميراث، مشيرة إلي دور الفن في مساعدة المجلس في توصيل رسائله للمجتمع

مثل أغنية "نور"، مشددة علي أهمية التعاون مع صناع السينما والدراما لتعزيز مكانة المرأة التي هي نواة الأسرة في المجتمع المصري.

تضمن اللقاء أيضًا عرض نبذه عن المشروعات والبرامج التى ينفذها المجلس لتمكين المرأة والفتاة ومنها برنامج الاقراض والادخار الرقمى تحويشة، وبرنامج نورة ومبادرة دوى ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي .

كما تم الإشارة الي "ختم المساواة بين الجنسين" وهو آلية نفذها المجلس لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتهيئة بيئة عمل آمنة لها، و إلي برامج التثقيف المالي وريادة الأعمال، وعرض الدور الهام لمكتب شكاوي المرأة باعتباره أحد أهم آليات المجلس لحماية حقوق وحريات المرأة.

وتضمن اللقاء أيضًا التعريف بمرصد المرأة المصرية الذى يستهدف متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2015 إلى 2030 من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت ، وإعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة المساواة، وحصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.

واختتمت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء بالتوجه بالشكر إلي كل من وزارتي الدفاع و الخارجية علي التعاون والتنسيق لتنظيم هذا اللقاء ، معربة عن سعادتها بحضور زوجات الوافدين وقدمت لهن هدايا عينية مصنوعة بأيدى سيدات مصر من مختلف المحافظات.

فيما أشادت زوجات الوافدين بجهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة، وعبرن عن فخرهن بتجربه الملهمة فى هذا الملف الهام.

هذا وقد شهد اللقاء حضور كل من الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، و الأستاذة شيروت إبراهيم مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقات ، والأستاذة نورهان زينهم المحامية بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، و الأستاذة عزيزة عصام برنامج الشمول المالي .