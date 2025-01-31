شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: جمعة "لا للتهجير" رسالة رفض لتصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تعليقًا علي جمعة "لا للتهجير" والتي شارك فيها كافة أطياف المجتمع، أنما هي أبلغ رسالة رفض شعبية في وجه الإدارة الأمريكية، وتعزز من موقف المؤسسات الوطنية المصرية والتي رفضت التصريحات الأمريكية.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقى: رسالة النقابة العامة وكافة نقابات مصر العمالية والمهنية نقف جميعًا خلف القيادة السياسية ودعم ما تراه مناسب لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية تضافر جهود الكتلة الوطنية "أحزاب ونقابات وجمعيات" من أجل دعم القضية الفلسطينية ورفض مقترحات الإدارة الأمريكية، ولدينا قيادة وطنية مخلصة حافظت منذ اليوم الأول على سلامة واستقرار الوطن.