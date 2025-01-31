شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحيى اليوم ذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع والان مع تفاصيل الخبر

تحيى الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع، اليوم الجمعة، الموافق 31 يناير فى التقويم الميلادى و23 طوبة فى التقويم القبطى، والملقب بـ"أبو الإصلاح" الـ161، حيث يعتبر صاحب سيرة متميزة فى تاريخ الكنيسة القبطية، حيث ترهب فى دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدًا اُختير رئيس للدير لتقوته.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا كيرلس الرابع فى ذكرى رحيله..

1 - ولد ببلدة الصوامعة شرق بمركز جرجا في سوهاج حوالى عام 1816.

2 - ترهب البابا كيرلس الرابع بدير الأنبا أنطونيوس ثم رسمه الراجل البابا بطرس الجاولى قسا وعينه رئيسا للدير.

3 - نصب بطريركا فى 28 بشنس سنة 1571 ش و1854 م.

4 - لقب البابا كيرلس بـ"أبو الإصلاح" لأنه اشترى مطبعة لطباعة الكتب الكنسية.

5 - أنشا مكتبة لضم الكتب المهمة واهتم بتصحيح الأخطاء في بعض الكتب المسيحية.

6 - هدم كنيسة البطريركية القديمة وشيد غيرها.

7 - أنشا المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية وفتح مدرسة أخرى بحارة السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما.

8 - رحل البابا كيرلس الرابع في 23 طوبة سنة 1577 ش و1861 م.