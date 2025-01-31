شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل فعاليات برنامج "جامعة الطفل" لتعزيز التفكير الإبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، فعاليات برنامج "جامعة الطفل"، التي تم اطلاقها في شهر سبتمبر 2024 خلال الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على دعم الإبداع والابتكار لدى النشء.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المرحلة الجديدة من أنشطة برنامج "جامعة الطفل" التى بدأت من 26 يناير تستمر حتى 6 فبراير ، بهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة تستهدف الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة، لتعزيز التفكير الإبداعي والابتكار لديهم من خلال برنامج تدريبي شامل، مؤكدًا التزام جامعة القاهرة من خلال هذا البرنامج بتقديم بيئة تعليمية وثرية للأطفال بأساليب حديثة تتماشى مع تطورات العصر لتدعم تنمية عقول النشء، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمساهمة في تنمية المجتمع.

ومن جانبها أضافت د. غادة عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة، أن برنامج "جامعة الطفل" يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بالعلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الفنية ومهارات ريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل مبدع قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

كذلك أشارت د. سحر فضل الله وكيل كلية العلوم إلى اهتمام أولياء الامور وإقبال الأطفال على برامج وانشطة جامعة القاهرة التي تأتي بمشاركة كليات العلوم، والصيدلة، والآداب، والإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتربية للطفولة المبكرة، والتخطيط الإقليمي والعمراني في تنفيذ هذه البرامج تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبمشاركة متميزة من طلاب تلك الكليات.

جدير بالذكر، أن مبادرة جامعة الطفل برنامج تتبناها وترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفى إطار الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب، حيث بدأت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.