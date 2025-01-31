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المصريون من أمام معبر رفح: لا للتهجير لو هنموت

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المصريون من أمام معبر رفح: لا للتهجير لو هنموت

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القاهرة - سامية سيد - نظم مواطنون مسيرات أمام معبر رفح مرددين هتافات ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وهتف المشاركون في المسيرات :" قولها ياريس واحنا معاك.. لا للتهجير ولو هنموت" كما رفعوا الاعلام المصرية والإعلام الفلسطينية .

كانت  الوفود الشعبية قد انطلقت صباح اليوم متجهة إلي معبر رفح للمشاركة في أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفض جميع مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح، ورفع المواطنون المشاركون شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر، فضلا عن دعم القيادة السياسية في موقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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