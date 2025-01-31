شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يهدد ترامب: إذا فرضت ضرائب على منتجاتنا فسيكون الرد بالمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، من فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات من بلاده، وهدد بأنه سيرد بالمثل.

وأشارت صحيفة لا تيرسيرا الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي ، تستورد البرازيل منتجات من الولايات المتحدة أكثر مما تصدره ، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية من شأنها أن تضر بالإنتاج الأمريكي أكثر من البرازيلي.



وقال الرئيس البرازيلى "أنا احترم الولايات المتحدة وأريد أن يحترم البرازيل أيضا"، وأضاف فى مؤتمر صحفى "إذا فرض ترامب ضرائب على المنتجات البرازيلية، فسيكون هناك معاملة بالمثل من جانب البرازيل في فرض الضرائب على المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، فالأمر بسيط، ولا توجد صعوبة".

وتستمر التوترات الدبلوماسية بين كولومبيا والولايات المتحدة في التصاعد، ونفى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اعتذر للولايات المتحدة بعد أزمة ترحيل المهاجرين، وقال: "سأعتذر لو كنت متورطا في الإبادة الجماعية في غزة".



وقال بيترو من حسابه على موقع X: "عزيزى رئيس الولايات المتحدة، كنت سأطلب المغفرة لو كنت متواطئا في الإبادة الجماعية في غزة".



ورغم أن كولومبيا وافقت في النهاية على الرحلات الجوية، وأن الولايات المتحدة لم تنفذ العقوبات، فقد أعلن الرئيس الجمهوري فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الكولومبية، وهو معدل سيرتفع إلى 50% في غضون أسبوع.

كما كتب "ابتهج "أزيلوا الحصار الاقتصادي وسوف تنخفض الهجرة حقا"، مضيفا "الحكومة الكولومبية مستعدة للقتال معكم حتى لا يقتل الناس بعضهم البعض أو حتى يتوقف الأقوياء عن سجن أو قتل الأطفال بالقنابل في جميع أنحاء العالم. وأضاف "أؤكد لكم أنه إذا أنهينا الحروب فإن الهجرة سوف تنخفض".

وكان بيترو قال فى وقت سابق لترامب "حصاركم لا يخيفنا وبلادنا مفتوحة للجميع"، أكد بيترو أن لدى بلاده أكثر من 15 ألف مقيم أمريكي غير نظامي بموجب القوانين الكولومبية، مؤكدا أنه عليهم تسوية وضع إقامتهم فى البلاد.