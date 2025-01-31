شكرا لقرائتكم خبر عن مأمورية من الداخلية تزور دور المسنين احتفالا بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

احتفالاً بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين .. لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بمواصلة الإحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.



كما أوفدت ‏مديريات الأمن عدد من الضباط لزيارة المدارس وعقد ‏لقاءات مع الطلبة لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى ‏سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية ‏المجيدة ، والتعرف على الجهود التى يبذلها ‏رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن ‏والمواطنين ، وتم خلال تلك الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ‏ترحيب من جانب المسئولين بالمدارس ، ‏وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة ‏البواسل.

بالإضافة إلى تنظيم حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .. تضمنت عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة ، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال.

كما قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بإيفاد مأموريات ضمت عدد من ضباط وضابطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام من ذوى الهمم ، ونزلاء المستشفيات لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع عدد من الهدايا عليهم.



كما تم إستقبال المواطنين بالمقرات الخدمية على مستوى الجمهورية لتقديم مختلف الأوراق الثبوتية والمستندات الشرطية لهم (مجاناً) .. وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية.

وقد لاقت تلك المبادرات والفعاليات المختلفة التى نظمتها الوزارة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين ، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات ، وأعربوا عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته



