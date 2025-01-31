شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة الجامعات يعلنون رفض التهجير وممارسات الإدارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة أساتذة الجامعات بيانا منذ قليل يعلنون خلاله رفض التهجير وممارسات الضغط من الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى تأييد ودعم القيادة السياسية .

وجاء بيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية ومراكز البحوث.

ويعلن أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات المصرية ومراكز البحوث عن رفضهم التام للممارسات الصهيونية النازية ضد الشعب الفلسطيني، والضغوط غير المشروعة التى تمارسها الإدارة الأمريكية على جمهورية مصر العربية. وفي هذا الإطار نؤكد على التالي:

أولًا: الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي على غزة والإبادة الجماعية، والتدمير الكامل لقطاع غزة؛ لإجبار أهله على قبول التهجير بالمخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية.

ثانيًا: رفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم؛ بغرض تصفية القضية الفلسطينية، في جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتأييد الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال.

ثالثًا: رفض تصريحات الرئيس الأمريكي جملة وتفصيلًا، وتلميحاته بعقوبات اقتصادية أو غيرها من تهديدات لا قيمة لها، والتي تثبت عدم معرفته بطبيعة الشعب المصري، واستجابة لمطالبته مصر والأردن بإيجاد حلول بديلة لتهجير الشعب الفلسطيني، نقدم له الحل وهو عودة إسرائيل إلى حدود 5 يونيو، وتطبيق حل الدولتين.

رابعًا: التأكيد للجميع على أن مصر شعبًا وجيشًا ورئيسًا على موقف واحد، هو رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وعدم الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات.

خامسًا: مطالبة العالم العربي والإسلامي وكافة الدول المحبة للسلام، بموقف موحد ضد السياسات العدوانية للكيان المحتل، والمساندة المطلقة له من الولايات المتحدة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع. ودعم أي إجراءات تتخذها القيادة المصرية للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.

سادسًا: التأكيد على دور الجامعات المصرية في توعية الأجيال القادمة بالقضية الفلسطينية، وضرورة دعمها، والدفاع عن الأمن القومي المصري بكل غال ونفيس. وأننا في مقدمة الصفوف نفدي الوطن بأرواحنا، ونضع أنفسنا تحت راية القوات المسلحة في أي وقت دفاعًا عن كل حبة رمل.

سابعًا: الدعم الكامل للموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأييد الكامل لكافة المواقف والإجراءات التي تتخذها الرئاسة المصرية في هذا الإطار.

واختتم البيان عاشت فلسطين حرة أبية، حفظ الله مصر شعبًا وجيشًا ورئيسًا.