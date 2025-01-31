شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نحن على ثقة أن لبنان سيتعافى من أزمته والان مع تفاصيل الخبر

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطى أن هناك تضامن ودعم مصري كامل مع الجمهورية اللبنانية في هذا التوقيت العصيب.

وتابع: نحن على ثقة أن لبنان سيتعافى من أزمته ونثق في إدارة الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية قد أكد وصول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى القصر الجمهوري ببعبدا للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون.