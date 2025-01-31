شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نرحب بانتشار الجيش اللبناني فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية بدر عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره اللبنانى نقلت دعوة من الرئيس السيسي للرئيس جوزيف عون لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، وأكدت خلال لقائي مع الرئيس اللبناني أهمية التعاون الثنائي بين البلدين.

وتابع: نرحب بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وحريصون على تقديم كافة أوجه الدعم له، مؤكدا أن مصر حريصة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان.

وأكد عبد العاطى على أهمية عودة النازحين اللبنانيين إلى مدنهم وقراهم في الجنوب.