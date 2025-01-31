شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات برواتب تصل 18 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة ،عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصص مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وقال الوزير أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، موضحا أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن التخصصات تشمل 1000 عامل مهني فى التخصصات التالية:(100 مساعد بناء،100 نجار مسلح،100 حداد مسلح،100 لحام،300 مركب هياكل،200 بناء عام،50 مشغل ماكينات،20 كهربائي صناعي،10 عامل مضخات، 10 ميكانيكي صناعي، 10 ميكانيكي ديزيل)، وسيتم إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025، كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.