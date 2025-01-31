شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنظم زيارات لطلاب الجامعات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدات التضامن الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن بالجامعات سلسلة من الزيارات لطلاب الجامعات، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية ا رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولي هذه الزيارات بمشاركة 80 طالبا من جامعة حلوان من ضمنهم عدد من الطلبة من ذوي الإعاقة، حيث تم تنفيذ برنامج زيارة ثري للطلاب بالمعرض بالتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر المصري الذى يقوم بتوفير العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفقد طلبة الجامعة أجنحة المعرض المختلفة حيث زاروا جناح وزارة الدفاع والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وشاركوا بالحضور بندوة نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ 30 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.



جانب من الطلاب فى معرض الكتاب



طلاب الجامعات فى معرض الكتاب