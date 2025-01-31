شكرا لقرائتكم خبر عن ينقلك من الصحراوى الغربى للشرقى فى 15 دقيقة.. انتهاء 80% من محور الفشن الحر والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل العمل على مدارس الـ 24 ساعة يوميًا، من خلال ورديات مختلفة، يواصل خلالها العمال والمهندسين، العمل من أجل سرعة تنفيذ والانتهاء من مشروع محور الفشن الحر على النيل بمحافظة بنى سويف.

ووصلت نسبة تنفيذ المشروع بصورة كاملة لنحو 80%، حيث تم تنفيذ كوبرى الصحراوى الشرقى بطول 95 مترا بنسبة تنفيذ 95%، فيما يتواصل العمل فى تنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق الزراعى الغربى وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترًا إلى 75%، ومن المتوقع أن تكون مدة الانتقال من الطريق الصحراوى الغربى للشرقى حوالى 15 دقيقة.

ونجح العمال والمهندسين فى تنفيذ 93% من أعمال كوبرى التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترًا، بينما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.44 كم إلى 66%.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع بلغت 80% لكافة قطاعات المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المحور قريبًا.

وأكد محافظ بنى سويف، أن مشروع محور الفشن الحر على النيل بطول 27 كم، وعرضه 22 متر،"2حارة مرورية"، ويشمل 25 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبرى منها 5 كبارى رئيسية وهى "على الطريق الصحراوى الشرقى، أعلى المجرى المائى للنيل، على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعى الغربى، كوبرى على بحر يوسف والصحراوى الغربي"، بجانب عدد من الأنفاق على مدقات زراعية.

وأضاف محافظ بنى سويف، أن هناك متابعة مستمرة يوميا لمتابعة سير العمل ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات لضمان انتظام العمل وتعزيز التنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة لسرعة الانتهاء من المشروع الجارى.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أهمية المشروع الذى يعد شريانًا للتنمية وإضافة هامة فى مجال تدعيم البنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محورى عدلى منصور شمالا وبنى مزار جنوبًا، بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلًا مثاليًا عن الوسائل التقليدية.



أعمال الرصف



أعمال تنفيذ المحور



الاعمال الصناعية للمحور



تنفيذ كوبري الإبراهيمية



كوبرى أعلى السكك الحديدية