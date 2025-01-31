شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: نتنياهو يبحث وقف صفقة التبادل وإمكانية استئناف القتال والان مع تفاصيل الخبر

كشف إعلام إسرائيلي عن مصادر بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية، لمناقشة احتمالات وقف صفقة التبادل، وإمكانية العودة للقتال فورا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ولفت الإعلام الإسرائيلي، إلى أن المشاورات الأمنية تعقد تزامنا مع زيارة المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب، وقبيل لقاء نتنياهو وترامب.