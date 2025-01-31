شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم دموية والسبب ازدراء الأديان.. حارق المصحف سلوان موميكا ليس الأول والان مع تفاصيل الخبر

نهاية مأساوية لحياة سلوان موميكا، والذى أثار حالة من الغضب فى العالم الإسلامي، إثر إذراءه للدين الإسلامي، وإهانة المصحف الشريف، وحرقه وتدنيسه، لتنتهى حياته خلال بث مباشر كان يجريه على منصة التيك توك، حيث تم رميه بالرصاص، لتأتى الشرطة بعد دقائق وتنهى البث.

لكن سلوان لم يكن الوحيد الذى شهد العالم على نهايته الدموية، فعلى مدار التاريخ كان هناك العديد من الجرائم الدموية التى وقعت بسبب ازدراء الأديان.

فى عام 2010، أثار القس الأمريكى تيرى جونز موجة من الغضب العالمى عندما دعا إلى "يوم عالمى لحرق القرآن"، مدعيًا أن الإسلام دين عنيف، الأمر الذى أشعل احتجاجات فى عدة دول، وأسفر عن مقتل العديد خلال أعمال العنف التى اندلعت ردًا على ذلك، ورغم أنه لم يقتل، إلا أن نهايته كانت قاسية؛ فبعد أن كان جمع ثروته من بيع كتابه التحريضى "الإسلام من الشيطان" صرف أكثر من نصفها بالتبشير عبر كنيسة أسسها، فقد كنيسته، وتعرّض لعزلة اجتماعية، وأُعلن إفلاسه قبل وفاته فى 2023.

السياسى الذى يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، راسموس بالودان عرف بإحراق المصحف مرارًا، خاصة فى السويد والدنمارك، مما أدى إلى اضطرابات واسعة، ورغم نجاته ، إلا أنه يعيش تحت حراسة مشددة ويتلقى تهديدات بالقتل بشكل مستمر، كما قضت محكمة سويدية بسجنه 4 أشهر، و تعرضت سيارته لهجمات، ونجا من عدة محاولات اعتداء، ما جعله يعيش فى خوف دائم من نهاية مأساوية .

اقرا ايضاً.. لحظة مقتل حارق القرآن بطلق نارى داخل منزله فى السويد أثناء بث مباشر.. فيديو

ثيو فان جوخ هو حفيد الفنان العالمى فان جوخ تتقاطع نهايته مع نهاية جده كلاهما رحل مقتولا، فقد شاع ان فنسنت فان جوخ مات منتحرا، ولكن من المؤكد ان "ثيو" حفيده تم اغتياله فى الشارع العام.

المخرج الهولندى ثيو فان جوخ أخرج فيلمًا مسيئًا للإسلام، وتضمن مشاهد تظهر آيات من القرآن الكريم مكتوبة على جسد امرأة شبه عارية، مما أثار غضب المسلمين، و فى 2 نوفمبر 2004، قام شاب مغربى يدعى محمد بويرى بمهاجمته فى شوارع أمستردام، طعنه عدة مرات ثم أطلق عليه الرصاص، قبل أن يثبت على جسده رسالة تهديد.

فى 2012، ظهر فيلم قصير بعنوان "براءة المسلمين"، والذى احتوى على مشاهد مسيئة للنبى محمد والإسلام.

وبعد الضجة العالمية والاحتجاجات الدموية التى اندلعت بسبب الفيلم، لجأ للاختباء فى أعقاب الاحتجاجات والاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأميركية فى مصر وليبيا، حيث قتل أحد موظفى وزارة الخارجية الأميركية فى بنغازي.

رغم أنه لم يهن المصحف بشكل مباشر، إلا أن روايته "آيات شيطانية" ، التى نُشرت عام 1988، اعتبرت إهانة كبيرة للإسلام، وأصدر آية الله الخمينى فتوى بإهدار دمه، فاضطر للعيش مختبئًا لعقود.

وفى أغسطس 2022، تعرض رشدى لهجوم دموى أثناء محاضرة فى نيويورك، حيث طعنه شاب عدة مرات، ما أدى إلى فقدانه إحدى عينيه وإصابته بجروح خطيرة.



سلمان رشدي بعد الحادث

لم يكن شارلى إيبدو شخصًا واحدًا، بل كانت مؤسسة إعلامية استفزت المسلمين بشكل متكرر، ورغم دفعها ثمنًا دمويًا، إلا أنها لم تتوقف عن نهجها، وكان هجوم 2015 من أكثر الأحداث دموية فى تاريخ الصحافة، عندما تعرضت لهجوم دموى هزّ فرنسا والعالم.

ولا ينسى أحد فى 7 يناير 2015، عندما اقتحم الأخوان سعيد وشريف كواشي، المسلحان بأسلحة رشاشة، مقر المجلة فى باريس، وأطلقا النار بشكل وحشى على الموظفين والصحفيين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصًا، بينهم رسامو الكاريكاتير الرئيسيون مثل ستيفان شاربونييه ، وكابو ووولينسكي، بالإضافة إلى رجال شرطة كانوا يحرسون المبنى.

والتاريخ الاستفزازى للمجلة قديم يسبق سنة 2015، كما أنه فى نوفمبر 2011 تم تدمير مقر المجلة عن طريق حرقها بفعل فاعل، كما جرى اختراق موقعها الإلكترونى من قبل.

اقرأ أيضاً..البرلمان الدنماركى يقر مشروع قانون يجرم حرق المصحف الشريف

استفزاز جديد.. حرق المصحف فى مدينة مالمو بالسويد



القضاء الإدارى يحكم بحظر يوتيوبر وحجب فيديوهاته من منصات التواصل الاجتماعى لنشره الإلحاد.. ومفوضية مجلس الدولة تطالب الأعلى لتنظيم الإعلام بالضرب بيد من حديد لمن يزدرى ديناً أو يتعرض للذات الإلهية

