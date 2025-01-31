شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم سوق اليوم الواحد اليوم بمدينة نصر وحلوان.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويتواجد أيضا أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس، كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، ويتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتي المرج وعين شمس.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.